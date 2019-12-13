PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Украине заработал Електронный кабинет застройщика – доступные услуги

С сегодняшнего дня в тестовом режиме начинает работу Электронный кабинет застройщика. Он содержит первые в Украине государственные онлайн-услуги высочайшей степени автоматизации.

В Украине заработал Електронный кабинет застройщика – доступные услуги

Презентация электронного кабинета застройщика состоялась при участии премьер-министра Украины Алексея Гончарука, вицепремьер – министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра развития общин и территорий Алены Бабак.

– Почти 50% заявок получили отказ 2018-го года. Сегодня мы сделали решительный шаг для того, чтобы это прекратилось. Люди как налогоплательщики заслуживают качественные сервисы и отсутствие коррупции, – отметил Гончарук.

Регистрация осуществляется по методам идентификации: электронная подпись, MobileID, BankID.

Читайте: Электронные водительские права и техпаспорт запустили в тестовом режиме

ЭКЗ – это персонифицированная онлайн-страница для регистрации и получения документов декларативного (сообщения и декларации), а позже, разрешительного характера по объектам строительства.

– Регистрация и получение документов, разрешения, лицензии и сертификаты по объектам строительства – все это станет автоматизированным через э-кабинет, – рассказал премьер.

Сейчас ЭКЗ будет предоставлять застройщику услуги по получению декларативных документов для строительных объектов востребованных (85-90%) класса последствий – CC1.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Невозвращение банков экс-владельцам – Гончарук подал законопроект
Невозвращение банков экс-владельцам – Гончарук подал законопроект
Коммуналка, прожиточный минимум и цены: о чем говорили на заседании правительства
Коммуналка, прожиточный минимум и цены: о чем говорили на заседании правительства
гончарук
Кабмин выделил деньги на жилье переселенцам
Гончарук о нормандской встрече: Президент везет хорошие новости
Гончарук о нормандской встрече: Президент везет хорошие новости
Украина готова к газовой войне с РФ в переговорах по транзиту – Гончарук
Украина готова к газовой войне с РФ в переговорах по транзиту – Гончарук
Пожежа в Одесі
Гончарук отстранил руководителя ГЧСЧ Одесской области
Ход расследования беру под личный контроль – Гончарук о пожаре в Одессе
Ход расследования беру под личный контроль – Гончарук о пожаре в Одессе
гончарук
Гончарук дал две недели на расследование причин пожара в Одессе
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка