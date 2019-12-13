В Украине заработал Електронный кабинет застройщика – доступные услуги

С сегодняшнего дня в тестовом режиме начинает работу Электронный кабинет застройщика. Он содержит первые в Украине государственные онлайн-услуги высочайшей степени автоматизации.

Презентация электронного кабинета застройщика состоялась при участии премьер-министра Украины Алексея Гончарука, вицепремьер – министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра развития общин и территорий Алены Бабак.

– Почти 50% заявок получили отказ 2018-го года. Сегодня мы сделали решительный шаг для того, чтобы это прекратилось. Люди как налогоплательщики заслуживают качественные сервисы и отсутствие коррупции, – отметил Гончарук.

Регистрация осуществляется по методам идентификации: электронная подпись, MobileID, BankID.

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ЭКЗ – это персонифицированная онлайн-страница для регистрации и получения документов декларативного (сообщения и декларации), а позже, разрешительного характера по объектам строительства.

– Регистрация и получение документов, разрешения, лицензии и сертификаты по объектам строительства – все это станет автоматизированным через э-кабинет, – рассказал премьер.

Сейчас ЭКЗ будет предоставлять застройщику услуги по получению декларативных документов для строительных объектов востребованных (85-90%) класса последствий – CC1.