Самолет МАУ в Иране разбился не из-за теракта – посольство

Посольство Украины в Иране заявляет, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается.

Посольство Украины в Иране отвергает версию о, вероятном теракте на борту самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране.

– По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта или ракетной атаки исключается, – отмечают в ведомстве.

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В посольстве сообщили, что самолет разбился ориентировочно около 4.30 по киевскому времени после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни.

Посол Украины в Иране, Сергей Бурдиляк, находится на месте аварии.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Никто не выжил.

Источник: посольство Украины в Республике Иран