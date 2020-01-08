PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Літак МАУ в Ірані розбився не через теракт – посольство

Посольство України в Ірані заявляє, що версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається.

Катастрофа літака МАУ Boeing 737 в Тегерані

Посольство України в Ірані відкидає версію про, ймовірний теракт на борту літака МАУ Boeing 737 в Тегерані.

– За попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається, – наголошують у відомстві.

ЧитайтеПерше відео з місця катастрофи літака МАУ Boeing 737 в Тегерані

У посольстві повідомили, що літак розбився орієнтовно о 4.30 за київським часом після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні.

Посол України в Ірані, Сергій Бурдиляк, перебуває на місці аварії.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України, ніхто не вижив.

Джерелопосольство України в Республіці Іран

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Літак МАУ вилетів із годинною затримкою і не подавав сигналу лиха – Іран
Літак МАУ вилетів із годинною затримкою і не подавав сигналу лиха – Іран
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Вибух у Boeing-737 МАУ стався у кабіні пілота – авіаексперт Джефрі Томас
До катастрофи літака МАУ застережень щодо польотів над Іраном не було – Украерорух
До катастрофи літака МАУ застережень щодо польотів над Іраном не було – Украерорух
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: США готові запропонувати допомогу Україні
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: США готові запропонувати допомогу Україні
Зі сльозами на очах: у Борисполі покладають квіти загиблому екіпажу МАУ
Зі сльозами на очах: у Борисполі покладають квіти загиблому екіпажу МАУ
Дональд Трамп
Атака на бази США: Трамп анонсував санкції проти Ірану
Розкидані уламки: місце падіння літака МАУ зняли з висоти
Розкидані уламки: місце падіння літака МАУ зняли з висоти
Авіакатастрофа в Ірані: українець дивом не купив квиток на фатальний рейс
Авіакатастрофа в Ірані: українець дивом не купив квиток на фатальний рейс
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка