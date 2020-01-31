Рынок земли: когда комитет внесет законопроект в Раду

Законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель нужно вносить в Верховную Раду в феврале, считает председатель парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

– Мое мнение, что его надо в феврале вносить, – сказал он, отвечая на вопрос, когда профильный комитет планирует это сделать.

Ранее председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия озвучил приблизительную дату, когда парламент начнет повторное обсуждение и рассмотрение законопроекта о рынке земли. По его словам, это произойдет не раньше середины февраля.

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При этом принятие закона не означает, что рынок земли откроется сразу, потому что многие аспекты нужно привести к соответствующим нормам.

Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10), который подразумевает внедрение рынка земли в Украине.