За ухвалення законопроекту про ринок землі у першому читанні проголосували 240 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення №2178-10.

За відповідний законопроект проголосували 240 депутатів — 227 з фракції Слуга народу та 13 позафракційних.

18 жовтня законопроект авторства народних депутатів фракції Слуга народу рекомендував ухвалити Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

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Сьогодні, 13 листопада, міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов представляв цей проект закону під вигуки “Ганьба!” і в оточенні противників ініціативи.

Про що йдеться у проекті закону:

До 1 січня 2024 року запроваджується заборона на придбання сільгоспземель юрособами, бенефіціарами яких є іноземці, іноземні держави, особи без громадянства (дана норма не поширюється на агрокомпанії, у яких було оформлене право оренди, емфітевзису до відкриття ринку землі та які зареєстровані в Україні понад три роки).

Документом пропонується позбавити права на придбання землі фіз- і юросіб, іноземні держави, які потрапляють під дію закону про санкції.

Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на землю сільгосппризначення у порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їхнє відчуження протягом одного року з дня придбання.

До слова, більше про депутатський законопроект про ринок землі №2178-10 і які правки у нього обіцяють внести до другого читання – читайте в матеріалі Фактів ICTV.