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Факти / Україна / Політика

Рада підтримала за основу законопроект про ринок землі

За ухвалення законопроекту про ринок землі у першому читанні проголосували 240 народних депутатів.

Рада підтримала за основу законопроект про ринок землі

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення №2178-10.

За відповідний законопроект проголосували 240 депутатів — 227 з фракції Слуга народу та 13 позафракційних.

18 жовтня законопроект авторства народних депутатів фракції Слуга народу рекомендував ухвалити Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

Читайте: Арахамія обіцяє внести правки про заборону продажу землі іноземцям

Сьогодні, 13 листопада, міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов представляв цей проект закону під вигуки “Ганьба!” і в оточенні противників ініціативи.

Про що йдеться у проекті закону:

  • До 1 січня 2024 року запроваджується заборона на придбання сільгоспземель юрособами, бенефіціарами яких є іноземці, іноземні держави, особи без громадянства (дана норма не поширюється на агрокомпанії, у яких було оформлене право оренди, емфітевзису до відкриття ринку землі та які зареєстровані в Україні понад три роки).
  • Документом пропонується позбавити права на придбання землі фіз- і юросіб, іноземні держави, які потрапляють під дію закону про санкції.
  • Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на землю сільгосппризначення у порядку спадкування за законом, але зобов’язані здійснити їхнє відчуження протягом одного року з дня придбання.

До слова, більше про депутатський законопроект про ринок землі №2178-10 і які правки у нього обіцяють внести до другого читання – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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