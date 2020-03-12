В Кривом Роге во время рабочего совещания комиссии по вопросам техногенной экологической безопасности объявили в городе карантин и проведение противоэпидемических мероприятий.

Карантин введен во всех учебных заведениях, в частности и в Криворожском национальном университете.

По словам директора департамента образования и науки Татьяны Крипак, для выполнения учебных планов будут разработаны механизмы дистанционного обучения.

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Однако в городе пока не планируют ограничение работы относительно ТРЦ. Кинотеатры сеансы фильмов, которые уже в прокате не отменяют, хотя премьеры новых все же переносят.

Напомним, 11 марта по всей территории Украины ввели карантин. Решение было принято на заседании Кабмина. Правительство приняло решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и для пополнения государственного резерва.