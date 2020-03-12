Из-за введения карантина в Украине перенесли даты проведения пробного ВНО 2020.

Пробное тестирование по украинскому языку и литературе будет проходить 4 апреля 2020 года, тестирование по другим учебным предметам — 11 апреля.

В Украинском центре оценивания качества образования обратили внимание абитуриентов на то, что они должны повторно распечатать приглашение-пропуск на тестирование.

До 14 марта участникам тестирования обещают сообщить о дать определение результатов.

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Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания по 11 предметам начинается с 21 мая и продлится до 15 июня.

Согласно графику ВНО, зарегистрироваться на тестирование можно до 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.

С датами проведения ВНО 2020 и датами объявления результатов тестирования можно ознакомиться на Фактах ICTV.

Источник: УЦОКО