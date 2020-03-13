Китай отправил в Италию врачей и медицинское оборудование, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.
В делегацию вошли медики, которые столкнулись с первым больными на Сovid-19.
Также самолетом в Рим доставят 10 тыс. легочных вентиляторов, 2 млн масок и 20 тыс. защитных костюмов.
— Китайские врачи были первыми, кто имел дело с этим вирусом, и они могут поделиться своим опытом, — говорит министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
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Китай отправил врачей и груз медицинской помощи в Италию / 3 фотографии
По состоянию на 13 марта в Италии обнаружили 12 462 больных коронавирусом, 827 человек скончались.
Напомним, в Италии объявили карантин и прекратили всю торговлю, за исключением продовольственных магазинов и аптек. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. В усиленном режиме работают банки, почтовые отделения и другие важные ведомства.
Источник: ХinhuanetТеги: Италия, Китай, Коронавірус Covid-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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