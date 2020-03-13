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Китай отправил врачей и груз медицинской помощи в Италию

Китай отправил в Италию врачей и медицинское оборудование, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

В делегацию вошли медики, которые столкнулись с первым больными на Сovid-19.

Также самолетом в Рим доставят 10 тыс. легочных вентиляторов, 2 млн масок и 20 тыс. защитных костюмов.

— Китайские врачи были первыми, кто имел дело с этим вирусом, и они могут поделиться своим опытом, — говорит министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

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Китай отправил врачей и груз медицинской помощи в Италию / 3 фотографии

По состоянию на 13 марта в Италии обнаружили 12 462 больных коронавирусом, 827 человек скончались.

Напомним, в Италии объявили карантин и прекратили всю торговлю, за исключением продовольственных магазинов и аптек. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. В усиленном режиме работают банки, почтовые отделения и другие важные ведомства.

Источник: Хinhuanet

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