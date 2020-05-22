Как будут работать отели во время карантина — постановление Кабмина

С 22 мая в Украине разрешили работу гостиниц, однако конференц-залы, фитнес и спа-центры в них на период карантина работать не будут.

Об этом говорится в постановлении Министерства здравоохранения, которое утвердил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Документ вступает в силу с 22 мая.

Читайте: Карантин во Львовской области продлили до 29 мая

Правила работы гостиниц на карантине:

Все работники отеля перед рабочей сменой должны проходить температурный скрининг;

На входе и в коридорах должны быть организованы места для обработки рук антисептиками;

Одновременно в вестибюле учреждения не может находиться более одного человека на 10 кв. м площади;

Запрещено пребывание в гостинице (вне номера) посетителей без защитных масок;

Запрещена работа конференц-залов, фитнес и спа-центров в отеле;

Получать питание посетители могут лишь в номерах и на летних площадках кафе или ресторанов отеля при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между столами и размещения не более четырех клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Во избежание очередей при регистрации поселения в отель должна быть обеспечена возможность предварительной регистрации онлайн.

Как сообщалось, Минздрав утвердил перечень рекомендаций, как должны работать детские сады с 25 мая.