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Факты / Украина

Карантин во Львовской области продлили до 29 мая

Во Львовской области из-за большого количества больных коронавирусом карантин продлили до 29 мая.

Соответствующее решение приняли на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий отметил, что динамика заболеваемости Covid-19 не способствует ослаблению карантинных мероприятий в регионе.

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По его словам, во Львовской области уже несколько недель наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 65 человек. Еще 53 человека госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Поэтому сейчас говорить о существенном ослаблении карантина в области рано.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что ко второму этапу ослабления карантина готовы только 13 областей.

Фото: Dreamstime

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