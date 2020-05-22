Министерство здравоохранения утвердило перечень рекомендаций, как должны работать детские сады с 25 мая. Постановление вступает в силу с 25 мая.

Документ предусматривает следующие правила работы:

перед началом работы учреждения всем работникам будут измерять температуру;

детям будут измерять температуру перед входом в учреждение;

работники и дети, у которых температура будет выше 37,2 не допускаются в учреждение;

родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками;

в учреждениях должны быть антисептики;

в игровой форме по собственному примеру воспитатели должны учить детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и измерять температуру.

Кроме того, на период карантина запрещается использование многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, уличной обуви внутри детсадов, проведение массовых мероприятий с участием детей более чем одной группы и с участием зрителей.

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Также на период карантина рекомендуется не допускать смешивание детских групп, предоставлять приоритет играм на свежем воздухе и ограничить игры, которые предусматривают физический контакт детей.















Минздрав утвердил правила работы детсадов на карантине (ДОКУМЕНТ) / 4 фотографии

Что еще должен обеспечить детсад:

5-дневный запас всех необходимых средств защиты и дезинфицирующих средств, их правильную утилизацию;

научить работников, как правильно использовать средства защиты;

заменить твердое мыло на жидкое, а тканевые полотенца — на бумажные;

предупредить родителей об особых условиях работы заведения;

регулярно убирать помещение с дезинфицирующими средствами;

регулярно проветривать помещение;

временно отстранить от работы лиц из группы риска.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что детские сады в Киеве откроют через 14 дней после решения Кабмина.