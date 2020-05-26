Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал подробности задержания Николая Кузива и Сергея Сулимы, которых обвиняют в изнасиловании и избиении женщины.

— Реакция полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыкском отделении полиции была молниеносной. Сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18.47, — рассказал Геращенко.

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19.15 – установлены личности подозреваемых правоохранителей.

19.40 – задержание полицейских и прибытие сотрудников ГБР.

08.00 в понедельник — начальник Нацполиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыкского отдела полиции, отстранении всего его руководства и отстранении начальника Обуховского районного отдела полиции.

10.23 – пресс-служба полиции сделала заявление о факте насилия и пыток.

— Кроме тех негодяев, что вы видите на фото за решеткой, в полиции работают десятки тысяч других полицейских, которые верно служат Украине, защищают закон, раскрывают преступления и охраняют покой граждан, рискуя при этом своей жизнью и здоровьем, — отметил Антон Геращенко.

Напомним, в городе Кагарлыке Киевской области расформировали отдел полиции из-за избиения и изнасилования женщины. Двое из сотрудников были задержаны и помещены в изолятор, остальные направлены на переаттестацию.