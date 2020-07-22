Во Львове правоохранители задержали офицера военной академии за взятку в размере $1,2 тыс.

Об этом говорится на официальном сайте МВД.

— Было установлено, что капитан пообещал курсанту академии трудоустроить его в Вооруженные силы Украины, но при условии предоставления ему $1,2 тыс. “вознаграждения”, — говорится в сообщении.











$1,2 тыс. за должность в ВСУ: во Львове на взятке задержали офицера военные академии / 3 фотографии

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Мужчину задержали согласно ст. 208 УПК, а также сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Если суд докажет вину офицера, ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 5 до 10 лет. Санкция статьи также предусматривает лишение права занимать определенные должности и конфискации имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подкуп главы Фонда госимущества

В начале июля следователи НАБУ и САП разоблачили вторую попытку подкупа председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.

За назначение “своих” глав двух государственных Сенниченко обещали $800 тыс.

Первая попытка подкупа председателя ФГИ состоялась еще в январе 2020 года.

Тогда детективы НАБУ задержали трех человек за попытку дать взятку в размере $5 млн.