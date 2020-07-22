Во Львове на взятке задержали офицера военные академии

Во Львове правоохранители задержали офицера военной академии за взятку в размере $1,2 тыс.
Об этом говорится на официальном сайте МВД.
— Было установлено, что капитан пообещал курсанту академии трудоустроить его в Вооруженные силы Украины, но при условии предоставления ему $1,2 тыс. “вознаграждения”, — говорится в сообщении.
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Мужчину задержали согласно ст. 208 УПК, а также сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Если суд докажет вину офицера, ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 5 до 10 лет. Санкция статьи также предусматривает лишение права занимать определенные должности и конфискации имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Подкуп главы Фонда госимущества
В начале июля следователи НАБУ и САП разоблачили вторую попытку подкупа председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.
За назначение “своих” глав двух государственных Сенниченко обещали $800 тыс.
Первая попытка подкупа председателя ФГИ состоялась еще в январе 2020 года.
Тогда детективы НАБУ задержали трех человек за попытку дать взятку в размере $5 млн.