В Киевской области заместитель командира по тылу — начальник тыла одной из воинских частей организовал преступную группу, которая наладила механизм списания и сбыта топлива, поступавшего для обеспечения 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады ВСУ, через сеть частных АЗС.

В преступной схеме были задействованы как военные, так и гражданские.

Только за март-май 2020 года ГБР разоблачило четыре факта вывоза из воинской части более 60 тонн горючего на 1,3 млн грн.

Кроме этого, проверяется информация о присвоении в течение 2018-2020 годов горюче-смазочных материалов ВСУ на общую сумму более 10 млн грн.

На днях при вывозе 15 тонн похищенного топлива следователи ГБР задержали трех участников преступной группы, а также провели 20 обысков.

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У организатора группы они нашли тайник, откуда изъяли $51,3 тыс.

Всем сообщено о подозрении, решается вопрос об отстранении военнослужащих от должностей и избрании меры пресечения.















Военные ВСУ украли из части горючего на 10 млн грн — ГБР / 4 фотографии

Открыто производство по фактам вымогательства, причинившего имущественный ущерб в крупных размерах, а также похищения военнослужащими военного имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 189 и ч. 3 ст. 410 УКУ).

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Недавно в Павлограде Днепропетровской области сотрудники ГБР разоблачили двух военнослужащих на сбыте наркотических и психотропных веществ.