Оснований для встречи лидеров нормандской четверки нет — РФ

Представитель Владимира Путина на встрече советников глав государств Нормандского формата Дмитрий Козак отрицает возможность проведения новой встречи президентов нормандского формата.
Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам встречи политических советников.
Козак отметил, что саммит лидеров нормандской четверки может состояться, только после выполнения всех решений, которые были достигнуты во время прошлой встречи в Париже.
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— Если мы будем собираться, чтобы просто поговорить, мы отвлечем урегулирования конфликта на неопределенный срок, — заявил представитель России.
Встреча советников нормандской четверки
8 сентября состоялась встреча советников лидеров нормандской четверки.
На ней должны были обсудить нарушения перемирия на Донбассе и гибель украинских военных.
По его словам, все ключевые партнеры Украины получили подробную информацию о нарушении перемирия на Донбассе.