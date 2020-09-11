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Оснований для встречи лидеров нормандской четверки нет — РФ

Представитель Владимира Путина на встрече советников глав государств Нормандского формата Дмитрий Козак отрицает возможность проведения новой встречи президентов нормандского формата.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам встречи политических советников.

Козак отметил, что саммит лидеров нормандской четверки может состояться, только после выполнения всех решений, которые были достигнуты во время прошлой встречи в Париже.

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— Если мы будем собираться, чтобы просто поговорить, мы отвлечем урегулирования конфликта на неопределенный срок, — заявил представитель России.

Встреча советников нормандской четверки

8 сентября состоялась встреча советников лидеров нормандской четверки.

На ней должны были обсудить нарушения перемирия на Донбассе и гибель украинских военных.

По его словам, все ключевые партнеры Украины получили подробную информацию о нарушении перемирия на Донбассе.

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