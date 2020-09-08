Советники лидеров нормандской четверки обсудят нарушение перемирия на Донбассе — Кулеба

Встреча советников лидеров нормандской четверки должна состояться по графику. Среди других тем планируют также обсудить нарушение перемирия на Донбассе и гибель украинских военных.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— По состоянию на сейчас встреча советников остается в графике, Украина очень тщательно готовится к ней. И, безусловно, гибель наших солдат будет одним из тех вопросов, которые будут очень жестко обсуждены.

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Также Дмитрий Кулеба отметил, что все ключевые партнеры Украины получили подробную информацию о нарушении перемирия на Донбассе.

Он напомнил, что международное сообщество поддерживает позицию, что прекращение огня должно продолжаться и что нужно искать дипломатический путь урегулирования ситуации.

Нарушение перемирия на Донбассе

6 сентября боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Тогда погибли двое военнослужащих, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Позже в больнице умер украинский военный, который 6 сентября подорвался на автомобильной разливной станции АРС-14 в районе населенного пункта Новгородское.