Дата встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России может быть определена после встречи советников глав государств стран нормандской четверки.
Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.
Глава государства ознакомил литовского коллегу с ситуацией на Донбассе и выразил глубокую обеспокоенность действиями врага, который грубо нарушает “перемирие”.
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Нормандский формат – какие перспективы
Стороны нормандского формата ведут подготовку ко встрече советников президентов Украины, Германии, Франции и России в сентября.
Эта встреча уже запланирована, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 сентября.
После нее может состояться встреча министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата в этом же месяце, надеется Кулеба.
Глава МИД отметил, что российский коллега Сергей Лавров не против сесть за стол переговоров.