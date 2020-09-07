Дата встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России может быть определена после встречи советников глав государств стран нормандской четверки.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Глава государства ознакомил литовского коллегу с ситуацией на Донбассе и выразил глубокую обеспокоенность действиями врага, который грубо нарушает “перемирие”.

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Нормандский формат – какие перспективы

Стороны нормандского формата ведут подготовку ко встрече советников президентов Украины, Германии, Франции и России в сентября.

Эта встреча уже запланирована, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 сентября.

После нее может состояться встреча министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата в этом же месяце, надеется Кулеба.

Глава МИД отметил, что российский коллега Сергей Лавров не против сесть за стол переговоров.