США могут ввести санкции против Ирана из-за нарушения ядерной сделки

Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о восстановлении санкций, наложенных против Ирана из-за наращивания им ядерного потенциала и нарушения ядерной сделки.

Помпео анонсировал ряд дополнительных мер для внедрения санкций ООН и привлечения нарушителей к ответственности.

— Наши действия максимального давления на иранский режим будут продолжаться, пока Иран не заключит с нами всеобъемлющего соглашения для сдерживания своих угроз распространения ядерного оружия и перестанет распространять хаос, насилие и кровопролитие, — добавил госсекретарь США.

Возможность восстановления санкций действительно содержится в соглашении иранского атома. По мнению Вашингтона, США могут вернуть ограничительные меры, несмотря на то, что ранее по собственному желанию вышли из сделки.

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Остальные ключевые члены СБ ООН не согласны с такой трактовкой соглашения и заявляли, что о восстановлении санкций речь не идет.

В результате теперь ожидается, что в ООН начнутся жаркие споры по этому вопросу. СМИ отмечают, что очень многие страны сейчас не собираются восстанавливать санкции против Ирана, и поэтому возникает вопрос, ожидает их за это наказание от США или нет.

Санкции США против Беларуси

Государственный департамент США рассматривает ведения дополнительных санкций в отношении лиц, причастных к разгону протестов в Беларуси, репрессий и нарушения прав человека.

Госсекретарь США Майкл Помпео также призвал белорусские власти остановить насилие и освободить лиц, которые были задержаны из-за протестов и вступить в диалог с собственным обществом.