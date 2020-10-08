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Украина подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Великобританией

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Об этом сообщил министр иностранных Дмитрий Кулеба.

 — Исторический момент. Подписали соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией, — написал Кулеба.

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По словам главы МИД два флага — западный и восточный стали ближе друг к другу.

Подписание меморандума

7 октября Украина и Великобритания подписали Меморандум о сотрудничестве в оборонной отрасли.

Договоренность предусматривает привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере £1,25 млрд.

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