Украина подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Великобританией

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Об этом сообщил министр иностранных Дмитрий Кулеба.

— Исторический момент. Подписали соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией, — написал Кулеба.

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Історичний момент: підписали Угоду. Як сказав Прем’єр-міністр Борис Джонсон, це означає більше торгівлі, більше безпеки, більше взаємодії між Україною та Великою Британією. Два фланги Європи — західний і східний — стали ще ближчими ????????✌️???????? pic.twitter.com/XW2TJz5xTz — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 8, 2020

По словам главы МИД два флага — западный и восточный стали ближе друг к другу.

Подписание меморандума

7 октября Украина и Великобритания подписали Меморандум о сотрудничестве в оборонной отрасли.

Договоренность предусматривает привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере £1,25 млрд.