Великобритания выделит Украине £5 млн помощи

Великобритания выделит Украине гуманитарную помощь в размере £5 млн.

Эти средства будут направлены на поддержку общин на Востоке страны, пострадавших в результате военного конфликта и пандемии коронавируса.

Читайте: Защищаем наших друзей: США увеличат военную помощь Украине на фоне российской агрессии

О выделении помощи объявят во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского 7-8 октября.

— Выделение средств и подписание соглашений между странами — доказательство приверженности Великобритании в Украине, ее безопасности и процветанию, — сообщил министр иностранных дел Доминик Рааб.

Германия забрала на лечение украинских военных

Украинские военные, пострадавшие во время войны на Востоке, проходят лечение в госпиталях Вооруженных сил Германии.

6 октября самолет немецких воздушных сил Luftwaffe забрал 13 украинцев. С начала военного конфликта Германия вылечила 125 украинских бойцов.

Источник: Правительство Великобритании