Сотрудничество в оборонной отрасли: Украина и Великобритания подписали меморандум

Украина и Великобритания подписали Меморандум о сотрудничестве в оборонной отрасли.
Документ утвердили уполномоченные представители стран — министр обороны Украины Андрей Таран и Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес 7 октября.
Договоренность предусматривает привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере £1,25 млрд.
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Это ускорит реализацию совместных проектов в оборонной сфере, что актуально во время обострения ситуации в Черноморском регионе.
Помощь от Великобритании
Украина и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве, развитии торговли между странами и сотрудничестве в оборонной сфере.
Документы согласовали во время визита украинской делегации 7 октября в Великобританию.
Западный партнер выделит средства на развитие военно-морского флота Украины.