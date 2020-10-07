Сотрудничество в оборонной отрасли: Украина и Великобритания подписали меморандум

Украина и Великобритания подписали Меморандум о сотрудничестве в оборонной отрасли.

Документ утвердили уполномоченные представители стран — министр обороны Украины Андрей Таран и Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес 7 октября.

Договоренность предусматривает привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере £1,25 млрд.

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Это ускорит реализацию совместных проектов в оборонной сфере, что актуально во время обострения ситуации в Черноморском регионе.

Помощь от Великобритании

Украина и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве, развитии торговли между странами и сотрудничестве в оборонной сфере.

Документы согласовали во время визита украинской делегации 7 октября в Великобританию.

Западный партнер выделит средства на развитие военно-морского флота Украины.