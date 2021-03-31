PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Без категории
Валентина Летяк |

Шмыгаль сказал, когда ФЛП получат по 8 тыс. грн

Рада 30 марта поддержала законопроект по пакету поддержки бизнеса на время карантина. ФЛП и наемные работники получат от государства по 8 тыс. грн в апреле.

Денис Шмигаль

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 31 марта.

— Дал поручение Минэкономики вместе с другими ответственными ведомствами в течение недели разработать все необходимые документы, чтобы уже в начале апреля люди могли подать заявки через Дия, — сказал глава правительства.

А Минрегиону Шмыгаль поручив координировать выплаты с местными властями, чтобы поддержать бизнес в регионах.

Читайте
До минуты: в Дие ФЛП смогут оплатить налоги и подать декларацию

30 марта Верховная Рада приняла законопроект №5300, предусматривающий предоставление единовременного пособия в размере 8 тыс. грн застрахованным наемным работникам и ФЛП, пострадавших в результате введения дополнительных карантинных ограничений.

В документе отмечается, что органы местной власти могут назначать дополнительные компенсационные выплаты из региональных бюджетов.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка