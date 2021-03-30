До минуты: в Дие ФЛП смогут оплатить налоги и подать декларацию

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в рассказал, какие услуги в Дие существуют для ФЛП, об упрощенной регистрации и закрытия ФФЛП на портале, а также анонсировал упрощенную декларацию для ФЛП в апреле.

— Мы запустили возможность зарегистрировать ФЛП, изменить квэды или закрыть ФЛП. Это сделали год назад и за это время 275 тыс. украинцев открыли собственный ФЛП. Также мы максимально упростили эту услугу: раньше было 58 полей, стало в пять раз меньше. Это занимает 7-10 минут для открытия ФЛП, — рассказал Федоров.

Также в Украине в Дие можно открыть ООО, а в конце апреля на портале запустят автоматическую услугу по регистрации ФЛП.

Изменилась и функция закрытия ФЛП. Федоров добавил, что она стала упрощенной.

— Сейчас продолжительность процесса закрытия ФЛП составляет несколько секунд. Нужно зайти на портал Дия, авторизоваться, система подтянет, что вы ФЛП, там есть услуга изменить данные или закрыть. Нажимаете закрыть, подписываете электронной подписью и ФЛП закрыт. Больше ничего не нужно: ни идти оффлайн куда-то, ни кому-то что-то отправлять. Налоговая сама получает эту информацию через обмен данными.

Федоров добавил, что ранее при регистрации ФЛП необходимо было регистрировать информацию в налоговой, а сейчас это уже не нужно.

— В апреле мы запускаем возможность подать декларацию для ФЛП в налоговую за несколько кликов. Также в Дие можно будет оплатить налоги по упрощенной системе. Это будет занимать до минуты времени.

В случае возникновения каких-то вопросов также запущен проект Дия.Бизнес, где можно бесплатно проконсультировать любого предпринимателя из любого вопроса в формате онлайн.

В Дие запустят еще две функции