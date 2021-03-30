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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Рада приняла закон о выплате 8 тыс. грн ФЛП во время карантина

Нардепы проголосовали за законопроект №5300, предусматривающий предоставление единовременного пособия в размере 8 тыс. грн застрахованным наемным работникам субъектов хозяйствования и ФЛП, пострадавших в результате введения дополнительных карантинных ограничений.

Верховна Рада

В тексте закона также отмечается, что органы местного самоуправления имеют возможность делать компенсационные выплаты из местных бюджетов.

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За принятие закона проголосовали 312 народных депутатов.

Закон о выплатах ФЛП

В декабря 2020 года Верховная Рада Украины приняла закон о поддержке бизнеса в случае усиления карантина в Украине.

Согласно ему, наемным работникам и ФЛП, которые потеряли зарплату или часть дохода вследствие карантина, будет предоставляться единовременное пособие в размере 8 тыс. грн.

Тогда законопроект поддержали 229 народных избранников.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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