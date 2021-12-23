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Факты / Видео / Украина

Что ожидают от 2022 года: заседание Высшего Совета экспертных организаций строительной отрасли

Маргарита Верещагина Видеоредактор

Что строительная отрасль ждет от следующего года, какие перспективы и новации развития отрасли. Еще много других актуальных вопросов обсудили в Киеве, во время открытого заседания Высшего Совета экспертных организаций строительной отрасли.

На встречу Национальный экспертно-строительный Альянс пригласил народных депутатов, представителей Офиса Президента, Кабинета Министров, Минрегиона и Минцифры для учета всех экспертных точек зрения и синергии проектных решений.

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