Что ожидают от 2022 года: заседание Высшего Совета экспертных организаций строительной отрасли
Что строительная отрасль ждет от следующего года, какие перспективы и новации развития отрасли. Еще много других актуальных вопросов обсудили в Киеве, во время открытого заседания Высшего Совета экспертных организаций строительной отрасли.
На встречу Национальный экспертно-строительный Альянс пригласил народных депутатов, представителей Офиса Президента, Кабинета Министров, Минрегиона и Минцифры для учета всех экспертных точек зрения и синергии проектных решений.
2021-12-23
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