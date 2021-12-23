Чого очікують від 2022 року: засідання Вищої Ради експертних організацій будівельної галузі

Чого будівельна галузь очікує від наступного року, які перспективи та новації розвитку галузі. Ще багато інших нагальних питань обговорили у Києві, під час відкритого засідання Вищої Ради експертних організацій будівельної галузі.

На зустріч Національний експертно-будівельний Альянс запросив народних депутатів, представників Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Мінрегіону та Мінцифри, для врахування всіх експертних точок зору та синергії проектних рішень.

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