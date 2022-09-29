Дагестан может начать парад суверенитетов в России – Мусиенко

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона, что сегодня центром сопротивления в России является Кавказ, в частности – Дагестан.

– Очевидно, это происходит потому, что в генах этих народов живет код и память борьбы против Российской империи. Еще и с тем, как их фактически уничтожали, и учитывая войны, в которых они находились, и которые организовывал Кремль и Москва. Это дает о себе знать, – сообщил Мусиенко.

Он отметил, что примечательным является число женщин, которые выходят и не боятся называть вещи своими именами – что идет война против Украины.

– Как мы видим, это имеет определенный успех: приостанавливаются или же меняются мобилизационные процессы. Соответственно, Дагестан это такая точка, которая вообще может начать парад суверенитетов, – утверждает эксперт.

Мусиенко пояснил, что возникает ситуация, когда некоторые регионы в России получают исключения или изменения условий мобилизации – соответственно, уменьшение количества людей или приостановку мобилизационных действий или любые другие подобные вещи.

По словам эксперта, это не может не вызывать негатива в других республиках или регионах, что вызывает возможности для возникновения противостояний.

– Ситуация с мобилизацией как ничто взбудоражила общество в России, поскольку в принципе за эти месяцы войны критически не было такого, чтобы выходили в разных регионах, не было такого количества подожженных военкоматов, не было того, что происходило в Дагестане и не смел ни один губернатор в России выступить и сказать, что что-то не так с решениями центральной власти – как это сделали губернаторы Якутии или Магаданской области, которые в целом призвали изменить мобилизацию, – сказал он.

Александр Мусиенко резюмировал, что искра, которая идет с Кавказа – это то, чего очень опасается Кремль, помня историю борьбы и того, чем это все закончилось.

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