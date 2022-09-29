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Дагестан може розпочати парад суверенітетів у Росії – Мусієнко

Анастасія Гевко редакторка стрічки

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів у коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону, що сьогодні центром опору в Росії є Кавказ, зокрема – Дагестан.

– Очевидно, це відбувається тому, що у генах цих народів живе код та пам’ять боротьби проти Російської імперії. Ще й з тим, як їх фактично знищували, та з огляду на війни, в яких вони перебували, і які організовував Кремль та Москва. Це дається взнаки, – повідомив Мусієнко.

Він зазначив, що примітною є кількість жінок, які виходять і не бояться називати речі своїми іменами – що йде війна проти України.

– Як ми бачимо, це має певний успіх: зупиняються або змінюються мобілізаційні процеси. Відповідно, Дагестан це така точка, яка взагалі може розпочати парад суверенітетів, – стверджує експерт.

Мусієнко пояснив, що виникає ситуація, коли деякі регіони в Росії отримують винятки чи зміни умов мобілізації – відповідно, зменшення кількості людей чи припинення мобілізаційних дій чи будь-які інші подібні речі.

За словами експерта, це не може не викликати негативу в інших республіках чи регіонах, що спричиняє можливості для виникнення протистоянь.

– Ситуація з мобілізацією як ніщо схвилювала суспільство в Росії, оскільки в принципі за ці місяці війни критично не було такого, щоб виходили в різних регіонах, не було такої кількості підпалених військкоматів, не було того, що відбувалося в Дагестані і не наважувався жоден губернатор у Росії виступити і сказати, що щось не так з рішеннями центральної влади – як це зробили губернатори Якутії чи Магаданської області, які загалом закликали змінити мобілізацію, – сказав він.

Олександр Мусієнко резюмував, що іскра, яка йде з Кавказу – це те, чого дуже побоюється Кремль, пам’ятаючи історію боротьби та того, чим усе це закінчилося.

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