Энергосберегающие технологии и гармония с природой: как устроена штаб-квартира НАТО

НАТО оказывается не только мощная военная машина для защиты, а организация, которая вместе с этим демонстрирует прозрачность и популяризирует осторожное обращение с природой.

Если посмотреть на помещение НАТО сверху, то оно напоминает скрещенные пальцы. И в этом дизайне все: от демонстрации единства с желанием беречь природу.

Модерновое сооружение возводили не менее 7 лет на территории бывшего аэропорта. Постоянно менялась смета, в конце ее оценивали более миллиарда евро, а разработчики вводили все новые и новые технологии, которые позволяют серьезно экономить.

Несмотря на внешнее сходство, окна не одинаковы. Те, куда попадает солнце, специально защищены. Другие – нет.

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Легендарный знак НАТО разместили на земле, в которой, так сказать, замурованные отходы. Также на строительном мусоре, что остался от старой штаб-квартиры, построили автопарковку. В НАТО умудрились пользоваться дождевой водой. С крыши она попадает в специальные резервуары.

– Переработанная вода обеспечивает наши потребности на 90%. Ее используют в туалетах, во время уборки и полива газонов. Итак, мы сохраняем 16 тысяч кубических метров – то есть 20 бассейнов воды в год.

А еще здесь люди обеденный перерыв используют для пробежек. По возвращении, их ждет душ.

Напомним, Верховная Рада приняла изменения в Конституцию. Что принесет Украине курс к НАТО и ЕС, как это повлияет на внешнюю политику и поможет ли нам вступить в организации – в материале Фактов ICTV.

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