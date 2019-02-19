Енергозбережні технології і гармонія із природою: як влаштована штаб-квартира НАТО

НАТО виявляється не лише потужна військова машина для захисту, а організація, яка разом з цим демонструє прозорість і популяризує обережне поводження із природою.

Якщо подивитися на приміщення НАТО згори, то воно нагадує схрещені пальці. І у цьому дизайні усе: від демонстрації єдності до бажання берегти природу.

Модернову споруду зводили щонайменше 7 років на території колишнього аеропорту. Постійно змінювався кошторис, врешті його оцінюють у понад мільярд євро, а розробники запроваджували все нові й нові технології, які дозволяють серйозно економити.

Попри зовнішню схожість, вікна не однакові. Ті, куди потрапляє сонце, спеціально захищені. Інші – ні.

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Легендарний знак НАТО розмістили на землі, у якій, так би мовити, замуровані відходи. Також на будівельному смітті, що залишилося від старої штаб-квартири, збудували автопарковку. У НАТО примудрилися користуватися і дощовою водою. З даху вона потрапляє до спеціальних резервуарів.

– Перероблена вода забезпечує наші потреби на 90%. Її використовують у туалетах, під час прибирання та поливання газонів. Отже, ми зберігаємо 16 тисяч кубічних метрів – тобто 20 басейнів води на рік.

А ще тут люди обідню перерву використовують для пробіжок. Після повернення, на них чекає душ.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла зміни до Конституції. Що принесе Україні курс до НАТО і ЄС, як це вплине на зовнішню політику і чи допоможе нам вступити в організації – у матеріалі Фактів ICTV.

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