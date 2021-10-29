Эталон хэви-металла: как рок-группа Metallica оказалась на Олимпе музыкальной славы

В мире не так много музыкальных групп, которые могут похвастаться не только многомиллионной аудиторией фанатов, но и сведением собственного творчества в ранг легенды. Одним из таких коллективов является американская металл-группа Metallica, которая на сцене уже 40 лет.

Музыканты прошли тернистый путь к Олимпу музыкальной славы и стали своеобразным стандартом и эталоном хэви-металла.

В начале 80-х группа Metallica впервые вышла на сцену в небольшом зале с премьерой песни Hit The Lights.

Основатель коллектива – Джеймс Гэтфилд вместе со своей командой – барабанщиком Ларсом Ульрихом, гитаристами Роном Макгауни и Дэйвом Мастейном стремительно начали набирать популярность. В первый год группа подписала контракт с музыкальным лейблом и выпустила свой дебютный альбом.

Впрочем, состав Metallica постоянно менялся из-за наркотиков и алкоголя, которым злоупотребляли музыканты.

1986-й год для группы стал переломным – в автокатастрофе погиб басист группы – Клифф Бертон. После смерти музыканта, группа тяжело пережив потерю все же вернулась на сцену, и начала покорять Европу.

Следующие 30 лет Metallica гастролировала по миру, выпуская хит за хитом. Впоследствии фанаты группы перепевали любимые песни. Хэви-металл начал звучать по-новому благодаря разнообразным кавер-версиям, набирающим миллионы просмотров в сети.

За время своего существования Metallica получила девять самых престижных наград в мире музыки – Грэмми.

– Мы играем и пишем музыку, которую хотим слушать. И это – номер один. Если она иногда не нравится нашим фанам, это их дело. Мы не можем нравиться всем. Мы стараемся и надеемся, что это видно. И люди понимают правду и честность – нашу и наших произведений, – сказал Джеймс Хэтфилд, ритм-гитарист группы Metallica.

Metallica за 40 лет своего существования выпустила 10 студийных альбомов, тираж продаж которых превысил 100 млн экземпляров.

Сейчас это одна из самых влиятельных металл групп, которая входит в большую четверку трэш металла, вместе с такими известными группами как Anthrax Slayer и Megadeth.

Сейчас Metallica активно гастролирует по Америке и Европе, собирая на своих концертах десятки тысяч ценителей со всего мира.

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