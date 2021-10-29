Еталон хеві-металу: як рок-гурт Metallica опинився на Олімпі музичної слави

У світі є не так багато музичних гуртів, які можуть похвалитися не лише багатомільйонною аудиторією фанатів, а й зведенням власної творчості у ранг легенди. Одним з таких колективів є американський метал-гурт Metallica, який на сцені вже 40 років.

Музиканти пройшли тернистий шлях до Олімпу музичної слави та стали своєрідним стандартом та еталоном хеві-металу.

На початку 80-х гурт Metallica вперше вийшов на сцену у невеликому залі з прем’єрою пісні Hit The Lights.

Засновник колективу – Джеймс Гетфілд разом зі своєю командою – барабанщиком Ларсом Ульрихом, гітаристами Роном МакҐавні та Дейвом Мастейном стрімко почали набирати популярність. В перший рік, гурт підписав контракт з музичним лейблом та випустив свій дебютний альбом.

Утім склад Metallica постійно змінювався через наркотики і алкоголь, яким зловживали музиканти.

1986-й рік для гурту став переламним – в автокатастрофі загинув басист гурту – Кліф Бертон. Після смерті музиканта, гурт важко переживши втрату все ж повернувся на сцену, та почав підкорювати Європу.

Наступні 30 років Metallica гастролювала світом, випускаючи хіт за хітом. Згодом, фанати гурту переспівували улюблені пісні. Хеві-метал почав звучати по-новому завдяки різноманітним кавер-версіям, що набирають мільйони переглядів у мережі.

За час свого існування Metallica отримала дев’ять найпрестижніших нагород у світі музики – Греммі.

– Ми граємо і пишемо музику, яку хочемо слухати. І це – номер один. Якщо вона інколи не подобається нашим фанам, це їхня справа. Ми не можемо подобатися всім. Ми стараємося і сподіваємося, що це видно. І люди розуміють правду та чесність – нашу та наших творів, – сказав Джеймс Гетфілд ритм-гітарист гурту Metallica.

Metallica за 40 років свого існування випустила 10 студійних альбомів, тираж продажу яких перевищив 100 млн примірників.

Нині це один із найвпливовіших метал гуртів, який входить до великої четвірки треш-металу, разом з такими відомими гуртами як Anthrax Slayer та Megadeth.

Зараз Metallica активно гостролює Америкою та Європою, збираючи на своїх концертах десятки тисяч поціновувачів з усього світу.

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