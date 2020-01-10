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Факты ICTV – Выпуск 12:45 (10.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.01.2020. В спецвыпуске программы Факты ICTV смотрите: президент не исключает, что украинский Боинг сбила ракета, но подтверждений пока нет; один наш военный погиб и один ранен – Нормандские договоренности о прекращении огня на Донбассе не действуют; от сексуального рабства к трудовой повинности – за семь лет от торговли людьми пострадали более восьмисот украинцев.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV по 18:45.

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