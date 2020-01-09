Факты ICTV – Выпуск 18:45 (09.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.01.2020. В спецвыпуске программы Факты ICTV смотрите: пожар на борту украинского самолета, упавшего в Иране, начался не с двигателей – наши эксперты уже осмотрели обломки Боинга; спецоперация в Харькове – бывший нацгвардиец планировал взорвать многоэтажку; из-за обстрелов украинских позиций российскими наемниками на фронте ранено одного нашего бойца; десятки аварий, автобусы и машины не могут сдвинуться с места – дороги Западной Украины накрыла гололедица.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV по 12:45.

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