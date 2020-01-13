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Факты ICTV – Выпуск 12:45 (13.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада выходит с каникул; украинские спасатели провели работы по исследованию обломков сбитого самолета; почему вынужденные переселенцы должны бороться за свои законные выплаты; школьный скандал под Киевом; как зубы напрямую влияют на состояние здоровья.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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