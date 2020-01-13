Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада виходить з канікул; українські рятувальники провели роботи з дослідження уламків збитого літака; чому вимушені переселенці мусять боротися за свої законні виплати; шкільний скандал під Києвом; як зуби напряму впливають на стан здоров’я.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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