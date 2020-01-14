Факты ICTV – Выпуск 12:45 (14.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: здоровью пострадавших в торговом центре Киева из-за прорыва теплосети ничего не угрожает, магистраль обещают восстановить 15 января; на Волыни земельный скандал, люди обвиняют депутатов в незаконном выделении паев; Украина разработала собственный луноход.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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