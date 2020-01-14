Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: здоров’ю постраждалих у торговельному центрі Києва через прорив тепломережі нічого не загрожує, магістраль обіцяють відновити 15 січня; на Волині земельний скандал, люди звинувачують депутатів у незаконному виділенні паїв; Україна розробила власний місяцехід.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.