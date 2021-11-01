Факты ICTV — Выпуск 15:45 (01.11.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уровень госпитализации больных находится на так называемом плато благодаря более активной вакцинации; Киев в красной зоне: новые правила и ограничения; Укроборонпром запускает производство снарядов для ручных гранатометов; в Нидерландах начинаются очередные судебные слушания по делу об уничтожении рейса МН-17 над Донбассом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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