Факти ICTV — Випуск 15:45 (01.11.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.11.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: рівень госпіталізації хворих перебуває на так званому плато завдяки більш активній вакцинації; Київ у червоній зоні: нові правила та обмеження; Укроборонпром запускає виробництво снарядів для ручних гранатометів; у Нідерландах розпочинаються чергові судові слухання у справі про збиття рейсу МН-17 над Донбасом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.