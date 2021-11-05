Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Факты. Выпуски
Svitlana Sokolova |

Факты ICTV — Выпуск 15:45 (05.11.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: невакцинированных чиновников и педагогов не допустят к работе; британские ученые тестируют вакцину-спрей; какой рыбой угощают на португальском острове Мадейра; незаконные кладбища в Харькове; в Донецкой области производят одежду с подогревом; цифровые новации – зарегистрировать место жительства можно будет в электронной форме.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (05.11.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (05.11.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (05.11.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (05.11.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (05.11.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (05.11.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (04.11.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (04.11.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (04.11.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (04.11.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (04.11.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (04.11.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (04.11.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (04.11.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (04.11.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (04.11.2021)
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка