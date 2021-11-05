Факты ICTV — Выпуск 15:45 (05.11.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: невакцинированных чиновников и педагогов не допустят к работе; британские ученые тестируют вакцину-спрей; какой рыбой угощают на португальском острове Мадейра; незаконные кладбища в Харькове; в Донецкой области производят одежду с подогревом; цифровые новации – зарегистрировать место жительства можно будет в электронной форме.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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