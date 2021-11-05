Факти ICTV — Випуск 15:45 (05.11.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.11.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: невакцинованих чиновників і освітян не допустять до роботи; британські вчені тестують вакцину-спрей; якою рибою пригощають на португальському острові Мадейра; незаконні кладовища у Харкові; на Донеччині виробляють одяг з підігрівом; цифрові новації – зареєструвати місце проживання можна буде в електронній формі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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