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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (08.11.2021)

Олена Баранова

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина переживает пик пандемии, с сегодняшнего дня в Украине не пускают на работу невакцинированных чиновников и педагогов; Америка открывает границы для вакцинированных туристов; история одного из гениальных украинских конструкторов ракетной техники Михаила Янгеля; в Украину идут морозы, правда, пока только ночью, на следующей неделе кое-где и заснежит.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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