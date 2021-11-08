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Факти ICTV — Випуск 18:45 (08.11.2021)

Олена Баранова

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.11.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна переживає пік пандемії, відсьогодні в Україні не пускають на роботу невакцинованих чиновників та освітян; Америка відкриває кордони для вакцинованих туристів; історія одного з геніальних українських конструкторів ракетної техніки Михайла Янгеля; в Україну йдуть морози, щоправда, поки тільки вночі, наступного тижня подекуди вже й засніжить.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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