Факти ICTV — Випуск 18:45 (08.11.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.11.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна переживає пік пандемії, відсьогодні в Україні не пускають на роботу невакцинованих чиновників та освітян; Америка відкриває кордони для вакцинованих туристів; історія одного з геніальних українських конструкторів ракетної техніки Михайла Янгеля; в Україну йдуть морози, щоправда, поки тільки вночі, наступного тижня подекуди вже й засніжить.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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