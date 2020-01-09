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Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.01.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 09.01.2020. У спецвипуску програми Факти ICTV дивіться: пожежа на борту українського літака, що впав в Ірані, почалась не з двигунів – наші експерти вже оглянули уламки Боїнга; спецоперація у Харкові – колишній нацгвардієць планував підірвати багатоповерхівку; через обстріли українських позицій російськими найманцями на фронті пораненого одного нашого бійця; десятки аварій, автобуси та машини не можуть зрушити з місця – дороги Західної  України накрила ожеледиця.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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