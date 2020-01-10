Факты ICTV – Выпуск 18:45 (10.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.01.2020. В спецвыпуске программы Факты ICTV смотрите: Еврокомиссия пока не поддерживает версии о ракетном обстреле украинского самолета. В то же время, Украина получила от США новые данные о катастрофе; подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко останется под стражей. Защита заявляет о сокрытии обвинению оправдательных доказательств; или есть, или за коммуналку платить, семья, которая усыновила детей, оказалась в ужасных условиях. Людей поселили в непригодный для проживания дом семейного типа.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV по 12:45.

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