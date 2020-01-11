Факты ICTV – Выпуск 18:45 (11.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Иран признал свою вину в катастрофе украинского самолета, тела погибших граждан Украины передадут через 10 дней; Россия не выполняет своих обещаний, боевикам перебрасывают танки под Дебальцево, а за сутки они 13 раз обстреляли наши позиции; СБУ активно переходит на цифру, в электронный формат переведено 60 млн архивных материалов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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