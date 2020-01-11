Факти ICTV – Випуск 18:45 (11.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Іран визнав свою провину в катастрофі українського літака, тіла загиблих громадян Україні передадуть через 10 днів; Росія не виконує своїх обіцянок, бойовикам перекидають танки під Дебальцеве, за добу вони 13 разів обстріляли наші позиції; СБУ активно переходить на цифру, в електронний формат переведено 60 млн архівних матеріалів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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