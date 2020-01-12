Факты ICTV – Выпуск 18:45 (12.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: задержан организатор убийства Амины Окуевой; Украина и Иран согласуют сумму компенсации семьям погибших в авиакатастрофе; какие перспективы украинской ГТС после нового транзитного соглашения с Газпромом.

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