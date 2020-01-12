Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: затримано організатора вбивства Аміни Окуєвої; Україна та Іран узгодять суму компенсації родинам загиблих в авіакатастрофі; які перспективи української ГТС після нової транзитної угоди із Газпромом.

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